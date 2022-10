Lutto: si è spento l’orafo grossetano Enzo Gasbarro

Il cordoglio di Federpreziosi Confcommercio



Grosseto: Si è spento ieri all’ospedale Misericordia all’età di 89 anni Enzo Gasbarro, titolare dell’omonima e storica gioielleria in via dei Lavatoi, dove ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni.

Conosciuto da tutti i grossetani, Gasbarro è stato uno dei primi maestri orafi in città: è stato allievo di Lucio Parigi ed ha poi portato avanti questa sua grande passione per il gioiello aprendo il suo negozio nel 1950. Gasbarro lascia la moglie e le figlie, oltre agli adorati nipoti Leonardo e Agnese. Profonda commozione in Ascom Confcommercio, dove il commento è affidato ad Alessandra Merli, presidente del sindacato Federpreziosi provinciale.

“Enzo Gasbarro è stato un pilastro della lavorazione orafa nella nostra provincia e la sua scomparsa ci lascia un vuoto profondo – commenta Alessandra Merli – Cortese, gentile, generoso, era sempre disponibile verso il prossimo. Enzo adorava il suo mestiere di gioielliere, tanto che era sempre pronto a dare un aiuto anche a noi colleghi, ma era soprattutto l’amore per sua famiglia, per le sue figlie, per i suoi nipoti, che lo illuminava. Personalmente mi reputo fortunata ad averlo conosciuto. Ricorderemo Enzo Gasbarro come un grande professionista e come una persona davvero speciale”. Il presidente Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando e tutto lo staff della Confcommercio Grosseto esprimono il loro cordoglio più sincero alla famiglia Gasbarro.