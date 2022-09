Attualità Lutto nel mondo per la morte della Regina Elisabetta 9 settembre 2022

9 settembre 2022 108

108

Gianni Mancini L'annuncio della scomparsa alle 19:33 di ieri sera. Per l'eredità al trono candidato il principe Carlo. Non si giocherà la Premier per dieci giorni.

Grosseto: E' morta all'età di 96 anni la Regina Elisabetta. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni, ed è morta nella residenza scozzese di Balmoral. Solo un anno fa era morto il marito, il principe Filippo. Il Papa la ricorda come «un esempio di rivoluzione al dovere», e Draghi sottolinea che «ha garantito stabilità nei momenti di crisi». Elisabetta era stata nominata sovrana di Firenze, quando scelse la Toscana per un soggiorno veramente felice. Alle 19:33 di ieri sera l'annuncio della sua scomparsa. Il mondo piange la sovrana dei record. Saranno dieci giorni di celebrazioni, poi il funerale e la sepoltura nella cappella reale di Windsor. Sarà il principe Carlo l'erede al trono. Intanto la Premier si bloccherà per dieci giorni in segno di lutto. Minuto di raccoglimento e lutto al braccio in tutta l'Europa, calcistica e non.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lutto nel mondo per la morte della Regina Elisabetta Lutto nel mondo per la morte della Regina Elisabetta 2022-09-09T14:21:00+02:00 230 it Lutto nel mondo per la morte della Regina Elisabetta. L'annuncio della scomparsa alle 19:33 di ieri sera. Per l'eredità al trono candidato il principe Carlo. Non si giocherà la Premier per dieci giorni. PT1M /media/images/queen-gd8f2210ff-640-regina-elisabetta.jpg /media/images/thumbs/x600-queen-gd8f2210ff-640-regina-elisabetta.jpg Maremma News