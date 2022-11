Lutto: La scomparsa di Massimo Felice Neri, il cordoglio di Saccardi

Grosseto: “Esprimo le mie più sentite condoglianza per la scomparsa di Massimo Felice Neri, presidente della cooperativa sociale Olma e una delle anime della storia dell’agricoltura grossetana". Così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.



"Era l’uomo dell’olio - prosegue - per chi lo conosceva e lavorava con lui, proprio per la sua passione e per la sua competenza nel settore olivicolo e oleario. Con lui se ne va una delle colonne della Coldiretti della Maremma e non solo”.