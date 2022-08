Lutto, la Diocesi di Grosseto si stringe intorno alla famiglia Galgani

Grosseto: La Diocesi di Grosseto si unisce alla famiglia Galgani con l’affetto, la preghiera e la riconoscenza per quanto il caro Mauro ha fatto, portando avanti per tanti tanti anni il prezioso servizio di organista della cattedrale.

“E sarà in cattedrale - commenta don Franco Cencioni - che consegneremo definitivamente a Dio la sua anima, con la Messa di esequie. In quella cattedrale che lo ha visto impegnato tanto per curare la liturgia con la musica”. “Personalmente- continua don Franco - conobbi Mauro quando arrivai in cattedrale come parroco. La passione per la musica in Mauro si fece servizio alla Chiesa madre della Diocesi prima affiancando don Lido Carubi, poi subentrandogli definitivamente alla morte di quest’ultimo.

Un servizio che Mauro ha portato avanti con zelo fino a non molti anni fa e di cui tutti gli siamo grati”. Di Galgani, don Cencioni ricorda anche l’attaccamento al settimanale Toscana Oggi “di cui lèggeva con grande interesse le pagine diocesane di Volterra, essendo lui di Gerfalco, oltre che quelle di Grosseto”. Il cordoglio della Diocesi si fa anche preghiera per la sua anima e vicinanza alla figlia Rita, al genero, alle nipoti.