Lutto. L'Associazione Colli e Laguna perde l'Avvocato Patrizia Perillo

Albinia: Si è spenta l'Avvocato Patrizia Perillo, che per anni si è messa a servizio dell'Associazione Colli e Laguna di Orbetello, distinguendosi per onestà intellettuale, dedizione, professionalità, capacità di collaborazione, grande umanità e amore autentico per tutto il nostro territorio, accettando di ricoprire anche la carica di Presidente, in un momento storico cruciale e delicato. È riuscita nell'intento per la sua saggezza : stimolandoci nei momenti di scoraggiamento e frenandoci nelle intempestive fughe in avanti.



Il Consiglio Direttivo dell'associazione, profondamente addolorato per la perdita di una persona di così grande valore, ne dà il triste annuncio a tutti i soci, gli amici e i cittadini che ne hanno potuto apprezzare il serio e duro lavoro nel corso di tutti questi anni.

I funerali presso la chiesa parrocchiale di Albinia oggi, mercoledì 22 giugno, alle ore 10:00.