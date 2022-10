Lutto: Il cordoglio di Cna per la scomparsa di Mario Cini

Per anni ha rappresentato gli autotrasportatori a livello locale e nazionale. La presidenza: “Un artigiano molto partecipe alla vita dell’associazione”



Grosseto: : I dirigenti, il personale e gli associati di Cna Grosseto si stringono intorno alla famiglia Cini per la scomparsa di Mario. Ieri, infatti, all’età di 91 anni si è spento a Grosseto Mario Cini, storico associato della confederazione grossetana degli artigiani.





Per oltre 40 anni, infatti, Cini è stato titolare di un’impresa di trasporto e ha rappresentato gli autotrasportatori grossetani come presidente di mestiere, anche a livello nazionale, ricoprendo importanti ruoli all’interno dell’associazione. “Un uomo molto partecipe alla vita associativa – lo ricorda la presidenza di Cna – alla quale ha dato sempre il suo contributo, portando avanti importanti battaglie per il settore della logistica e dei trasporti, in una terra che è sempre stata penalizzata dal punto di vista dei collegamenti viari”.

I funerali di Cini si terranno domani, mercoledì 19 ottobre, al 15 al cimitero di Sterpeto.

(nella foto Mario Cini, da un annuario Cna, candidato nel 1966 alla commissione provinciale dell'artigianato)