Lutto: Coldiretti piange Massimo Felice Neri presidente di Olma

Dirigente visionario che ha segnato la storia della Maremma



Grosseto: “Un dirigente visionario che ha segnato la storia dell’agricoltura grossetana portando, ormai 40 anni fa, una cooperativa sociale in agonia, l’Olma di Montepescali, dal baratro della chiusura a diventare uno dei maggiori produttori di olio extravergine di qualità a livello nazionale. Amato da tutti coloro che hanno lavorato e collaborato con lui, Massimo lascia un vuoto incolmabile nella Coldiretti e nel cuore di tutti noi”: così il Presidente di Coldiretti Toscana e Delegato Confederale di Grosseto, Fabrizio Filippi, ricorda Massimo Felice Neri scomparso all’età di 71 anni. “A nome della nostra associazione, che lui ha rappresentato per tutta la sua vita con spirito di servizio, orgoglio e capacità, le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e ai familiari consapevoli del momento di dolore e smarrimento che stanno vivendo e che condividiamo con loro. Oggi è un giorno triste per tutti coloro che lo conoscevano”.





Presidente della Cooperativa Sociale Ol.Ma dal 1981 e del Consorzio Agrario di Grosseto, Massimo Felice Neri aveva iniziato giovanissimo la sua esperienza professionale come dipendente di Coldiretti Grosseto per poi passare alla Provincia di Grosseto. E’ stato Presidente della Federazione di Coldiretti Grosseto per due mandati tra il 2000 ed il 2008.

“Per me è stato un amico ed un maestro. – ricorda Filippi – Ha trasformato una cooperativa morente, considerata una cenerentola nella nostra regione, nella maggiore cooperativa di produzione di olio certificato IGP che oggi esporta anche all’estero e che è una assoluta protagonista dell’agricoltura. E’ stato un grande dirigente. Mancherà a tutti noi”. Messaggi di cordoglio arrivano dal direttore regionale, Angelo Corsetti, dal direttore provinciale, Milena Sanna da tutti i Presidenti e Direttori delle Federazioni della Toscana, così come da tutti i dipendenti di Grosseto e non che lo hanno conosciuto è stimato”.

Il funerale si terrà domani alle ore 14.30 alla Chiesa di SS.Salvatore di Istia D’Ombrone.