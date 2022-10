Lutto al Circolo Tennis Grosseto

Grosseto: Il Circolo Tennis Grosseto è in lutto.



È morto Francesco Nardi, socio storico e attuale consigliere del Circolo Tennis Grosseto. Figura di spicco del sodalizio, aveva raggiunto i vertici della categoria arbitrale del tennis come giudice arbitro internazionale e supervisor in tutte le manifestazioni più importanti, soprattutto in quelle giovanili.

"Perdiamo un amico prima di tutto e poi un socio attivo, fortemente legato alla storia sportiva e sociale del nostro circolo - spiega Alessandro Capitani, presidente del Ct Grosseto -. Un esempio di rettitudine e rigore morale da sempre disponibile e collaborativo con tutti. Un male inesorabile contro cui ha lottato tenacemente per anni lo ha strappato all'affetto della moglie, dei figli e di tutta la nostra associazione".

I funerali si terranno oggi alle 15 al cimitero di Sterpeto.