Luna Park, Lega: ‘Montaggio attrazioni può ripartire’

Daniele Pizzichi: “A questo punto il Sindaco si dimetta”.



Follonica: “Non ci possono essere mezze misure di fronte al disastro e il danno che il sindaco sta procurando alla città. Quella del luna park è diventata una delle più brutte telenovele della storia recente della città”, afferma Daniele Pizzichi - consigliere comunale LEGA.





“Da una parte un imprenditore che dopo aver comprato un terreno prova ad offrire un servizio, rivolto soprattutto ai più giovani, di cui la città è carente. D'altro un sindaco e l'assessore Ricciuti che stanno esercitando con accanimento tutto il loro potere per bloccare un'attività che i giovani e i turisti di Follonica stanno aspettando”, commenta il consigliere leghista. “Quali siano le reali motivazioni, quelle profonde, che hanno indotto il centro sinistra a prendere questa posizione lo scopriremo, forse, solo negli anni. Certo è il fatto che secondo l'amministrazione il luna park andrebbe costruito in un'area pubblica che si è ben guardata dal realizzarla nonostante i chiari dettami di legge che impongono alle amministrazioni comunali di stabilire i luoghi in cui possono svolgersi gli spettacoli viaggianti e nonostante che tale area (mai attuata) fosse prevista con il precedente regolamento urbanistico scaduto. La trama delle forzature e delle motivazioni con le quali il sindaco e il Ricciuti (il successore in pectore alla distruzione definitiva della città) è fitta".

"Prova ne è la sequela impressionante di controlli che il gestore del Luna Park sta subendo a vario titolo. Intanto, però, il primo round in tribunale il Comune lo ha perso e questo non è un fatto solo giuridico ma anche e soprattutto politico poiché evidenzia che la linea seguita dal Benini non può definirsi ad oggi né solida né giusta. Per il resto Benini è sostenuto da un gruppo consiliare che firma testi in appoggio al primo cittadino "a loro insaputa". A me piace continuare a pensare che Follonica un giorno possa tornare ad essere una città normale in cui, senza distinzioni, chi vuole intraprendere possa farlo con serenità e fiducia”, conclude Daniele Pizzichi, consigliere comunale LEGA Follonica.