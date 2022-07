Luna Park, a Follonica saranno predisposte zone dedicate

Coalizione Benini: "Bene fa il sindaco a far rispettare la legge. Comunque saranno previste zone per i luna park"



Follonica: Le forze politiche a sostegno dell'amministrazione di Andrea Benini, il Partito Democratico, PrimaVera Civica, Follonica a Sinistra/Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Italia Viva si sono confrontate e sostengono l’Amministrazione nelle scelte assunte circa l’allestimento di un’area luna park. Il blocco delle attività di montaggio, non è stato originato da una scelta politica di contrarietà a questa attrazione turistica in quanto tale, bensì da autorizzazioni mancanti e mancato rispetto delle leggi urbanistiche vigenti.

«L’Amministrazione e la città di Follonica - si legge nella nota - sono da sempre impegnate sui temi della cultura della legalità e del rispetto delle regole, quindi sosteniamo l’azione amministrativa che non ha fatto altro che andare in tal senso.

Riteniamo che per un buon turismo sia fondamentale comporre una miscela tra ospitalità, retail, cibo e divertimento. E si tratta della stessa strategia adottata in fondo da grandi città in Italia dove la ricettività alberghiera e i pacchetti di soggiorno combinati con le attrazioni locali rappresentano la nuova frontiera per implementare i fatturati.

Quindi ben venga a Follonica un Luna Park, ma nel pieno rispetto delle normative e per il divertimento di tutti, grandi a piccini. L’individuazione di un’area adatta ad ospitare un luna park con grandi attrazioni non è certamente una banale attività, ma deve tenere conto dei nuovi flussi veicolari che verrebbero a crearsi e delle eventuali strutture già esistenti. La nostra città si sta dotando dei nuovi strumenti urbanistici e di pianificazione ed è questo il momento opportuno per valutare nuovi insediamenti.

In fondo il significato di Luna Park è proprio "Luogo Fantastico", auspicabile e necessario nel Nostro tempo e per tutti Noi».