Lucca comics&games, evento da record

On. Ceccardi: “Diventi modello da imitare per le manifestazioni del nostro paese”



Lucca: “Professionalità e competenza sono sinonimo di numeri da record. Un plauso, da parte mia, al sindaco di Lucca Mario Pardini, che grazie ad un lavoro imponente, ha reso possibile la kermesse Lucca Comics&Games 2022 come non si era ancora mai vista: quasi 292mila biglietti venduti. Un successo del genere sia un modello per tutte le altre manifestazioni nazionali”. Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, commenta, durante la sua visita all’edizione 2022 di Lucca Comics&Games, in corso fino al primo novembre, i numeri da record della kermesse, che superano di gran lunga quelli del 2016, anno fino a questo momento ‘detentore’ del primato (271.208 biglietti venduti, mentre nell’ultimo anno prima della pandemia, il 2019, il dato si era fermato a 270.003).

“Mario Pardini, oggi primo cittadino, è stato parte integrante di Lucca Comics prima da coordinatore e fondatore dell'Area Movie, poi da presidente di Lucca Crea. Sta dimostrando, in queste ore, che cosa significhino merito e competenza pregresse al servizio di quella che è la più importante rassegna italiana del settore, seconda al mondo solo al Comiket di Tokyo. Dopo gli anni durissimi della pandemia, il titolo dell’edizione di quest’anno, Hope, non poteva che essere la scelta più giusta e il messaggio migliore da dare ai visitatori che raggiungono Lucca, in queste ore, da tutta Italia e da oltre confine”.

L’Onorevole Ceccardi, durante la sua visita, si è soffermata agli stand allestiti dalle forze dell’ordine e, in particolare, dall’Esercito Italiano. “Sono rimasta colpita - ha dichiarato Ceccardi - dal numero di visitatori, grandi e piccoli che, interessati ed attenti, si confrontano con le nostre donne ed i nostri uomini dell’Esercito. Il loro ‘mettersi in mostra’ e a disposizione degli altri, letteralmente, durante questo importante evento internazionale, dimostra quanto il loro lavoro sia parte integrante della nostra vita e di quanto le persone gli siano riconoscenti”.