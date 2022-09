Luca Vecchi presenta il libro "Tu per me sei morto" a Grosseto

Grosseto: Uno scrittore in crisi creativa, un manoscritto e le ultime volontà di una persona defunta. Si muove intorno a questo bizzarro plot, il libro “Tu per me sei morto” dell’attore e autore Luca Vecchi, anima dei The pills, che viene presentato domenica 18 settembre alle 18.30 alla Sala Eden di Grosseto, gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza. Ad introdurre Luca Vecchi sarà il giornalista Federico Catocci.



La presentazione fa parte di un progetto parallelo del Clorofilla film festival, A(e)ffetti collaterali che ospita libri, musica, teatro che abbiano un legame con la settima arte: da qui il titolo perché l’affetto per il cinema ha come effetto quello di accogliere quelle forme di spettacolo e arte che abbiano un legame con il “grande schermo” ma che non siano necessariamente delle proiezioni.





Nel libro, Primo Aprile ha tante buone ragioni per essere incazzato. Ha un nome che l’ha marchiato a vita, un’amica ingestibile e, anche se fa lo scrittore, non butta giù una riga da mesi. È talmente bloccato che si è imposto di non leggere nulla, nemmeno i nomi sui citofoni. Un giorno, però, il corriere gli consegna uno strano manoscritto. Arriva da Dario, un vecchio amico con il quale non parla più da anni. Si è suicidato e, prima di farla finita, ha messo nero su bianco le sue ultime volontà. Non è la solita breve lettera d’addio, ma un dettagliatissimo manuale per districarsi nel magnifico mondo delle pompe funebri. Dario, infatti, vuole un funerale indimenticabile: ha idee grandiose e soldi per metterle in pratica. A Primo tocca solo l’ingrato compito di organizzare tutto. Ma perché Dario ha scelto proprio lui? Non si sentono dai tempi dell’università… Perso nei labirinti del funeral planning, Primo si lascia guidare dalla paranoia in una serie di incontri surreali, episodi che lo aiuteranno a ricordare cosa l’ha allontanato da Dario e cosa ancora li lega. Tu per me sei morto è un romanzo divertente, amaro e sanguigno, che racconta la fine di un’amicizia e l’inizio di una grande storia.

Luca Vecchi è uno dei creatori di The Pills, una web-serie nata su YouTube nel 2011. Con il cortometraggio A Christmas Carol ha vinto il premio Rai Cinema Channel, il premio Studio Universal e il Nastro d’Argento. Attualmente lavora come autore e interprete per il cinema e la tv.