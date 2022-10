Grosseto: Luca Ragazzini entra nello staff della Pallavolo Grosseto. Nel 1982 inizia la sua attività agonistica nel settore giovanile della Polisportiva Vico e gioca ad alti livelli percorrendo tutte le tappe dai settori giovanili fino ad approdare alla serie B2 . Ha nella sua bacheca numerosi trofei; dai vari campionati di categoria ai tornei di beach 2×2 e 3×3. Per oltre 10 anni organizza tornei agonistici di beach e riveste ruolo dirigenziale come addetto stampa.

È questo, in poche righe, l’ identikit sportivo di Luca Ragazzini, il nuovo dirigente che il presidente Riccardo Tinacci ha deciso di affiancare al Coach Stefano Spina nel ruolo di Assistente tecnico e scout-man per il gruppo u16- u18 e serie C. “Poche settimane fa Stefano ed il Presidente Tinacci mi hanno chiesto di rientrare in questo settore. Ho accettato con entusiasmo grazie al forte legame sportivo ed affettivo con le persone e con l’ambiente, felice inoltre di ritrovare vecchi amici e colleghi con cui ho condiviso battaglie e avventure indimenticabili”. Facciamo i nostri più cari auguri a Luca per la nuova avventura certi di aver portato una ventata di esperienza e professionalità tra le fila del nostro staff.