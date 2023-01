Lo spettacolo Lisistrata rimandato al 24 febbraio, era prevista per il 5 gennaio

I biglietti già acquistati (e il posto scelto) varranno per la nuova data



Follonica: La rappresentazione teatrale "Lisistrata" del Laboratorio dello Spettacolo, prevista per il 5 gennaio, per questioni tecniche ed organizzative della compagnia, è stata rinviata a venerdì 24 febbraio, alle 21.15, sempre al Teatro Fonderia Leopolda.

I biglietti già acquistati (e il posto scelto) varranno per la nuova data, mentre chi desiderasse ricevere il rimborso può rivolgersi allo Iat Follonica (Ufficio informazioni turistiche) in via Roma 49 a partire da martedì 10 gennaio.

Lisistrata, ovvero “Operazione Addio Farfalla” è un adattamento della famosa commedia greca di Aristofane che, con una formula narrativa snella e, a tratti, surrealmente moderna, gioca sulla forza motrice del sesso, come unica soluzione alla guerra. La storia è quella di una donna pronta a sacrificare il proprio piacere e quello delle sue concittadine per convincere gli uomini a giungere alla pace duratura. Lisistrata è una donna intelligente, passionaria e determinata a ottenere ciò che desidera, ma più che altro è una figura energica in grado di convincere le sue alleate a combattere una grande e faticosa battaglia.