Lo scrittore Matteo Strukul, Premio Bancarella, sarà a Grosseto

Presenterà i suoi ultimi libri e riceverà un premio per la sua straordinaria carriera di scrittore e sceneggiatore



Grosseto: Venerdì 25 novembre il notissimo scrittore Matteo Strukul, Premio Bancarella, sarà a Grosseto. Chi vuole, potrà incontrarlo alle ore 18:00 presso il Museo di Storia naturale dove presenterà i suoi romanzi "𝑻𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕𝒕𝒊" (Newton Compton Editori) e "𝑷𝒂𝒐𝒍𝒐 & 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂, Il romanzo di un amore" ( Nord-Sud Edizioni), ambedue di ambientazione storica. Una evento organizzato dall’Associazione Culturale Letteratura e Dintorni con la collaborazione della Libreria Mondadori. Dialogherà con l'autore Francesca Ciardiello, giornalista e volto noto di TV9. Interverranno Fulvia Perillo e David Berti dell'Associazione Letteratura e Dintorni.





Nella giornata successiva, sabato 26 novembre alle ore 16:00, riceverà al Teatro degli Industri, durante la cerimonia di premiazione dei vincitori della IV edizione del Premio Città di Grosseto Amori sui generis, premio per la sua straordinaria carriera di scrittore e sceneggiatore.

Ricordiamo che l’autore è nato a Padova nel 1973. È laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto europeo e membro della Historical Novel Society e vive fra questa città e Berlino.

Le sue opere sono in corso di pubblicazione in quaranta Paesi e opzionate per il cinema. Per la Newton Compton ha esordito con la saga sui Medici, che comprende Una dinastia al potere (vincitore del Premio Bancarella 2017), Un uomo al potere, Una regina al potere e Decadenza di una famiglia.

Successivamente ha pubblicato Inquisizione Michelangelo, Le sette dinastie, La corona del potere, Dante enigma, Il cimitero di Venezia e Tre insoliti delitti.

Matteo Strukul è autore di bestseller internazionali in cui trasforma personaggi ed eventi della nostra storia in intrighi avventurosi e avvincenti. Tradotto in 40 paesi ai primi posti nelle classifiche.

L’ingresso è libero e gratuito. E’ consigliata comunque prenotazione tramite modulo https://forms.gle/4TPBJxrFKFV8bt3z6 oppure chiamando in libreria allo 056422329 o inviando un messaggio whatsApp con i propri dati al 3923438682.