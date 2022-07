Lirica sotto le stelle. Alla Rocca suona la musica di Rossini

Sabato 16 luglio il primo appuntamento con la rassegna “Lirica sotto le stelle di Scarlino”



Scarlino: Alla Rocca di Scarlino suona la musica di Rossini. Sabato 16 luglio è in programma alle 21.30 il primo appuntamento della rassegna “Lirica sotto le stelle di Scarlino”, promossa dall’associazione il “Contrappunto” che si esibirà nel “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. L’evento è gratuito. L’associazione tornerà alla Rocca Pisana venerdì 26 agosto con il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Nato ad Empoli, il gruppo ha come mission quella di dimostrare come la musica possa essere strumento non solo per la ripresa, ma anche per creare coesione e rafforzare i legami fra le persone.

Con tali propositi, l’associazione formata da giovani musicisti che hanno aderito al progetto, guidata dal direttore artistico Damiano Tognetti, empolese, violinista e direttore, dalla lunga esperienza nelle più importanti orchestre d’Italia, con al suo fianco Andrea Mura, direttore d’orchestra, collabora sul territorio per sensibilizzare sulle tematiche della disabilità e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Invito tutti a questa serie di concerti – dice il direttore Tognetti –: nell’occasione vorrei lanciare un doppio messaggio, da un lato perché vedo il mio sogno di portare musica di qualità realizzarsi, con programmi adatti da 0 a 99 anni, ma soprattutto nella convinzione che possa essere una ripartenza alla luce della bellezza, che tutti meritiamo dopo un anno oltremodo difficile».