Lirica in Piazza, in scena La Traviata

Venerdì 5 agosto, alle 21:15, a Massa Marittima

Massa Marittima: Venerdì 5 agosto, alle 21:15, l’opera più romantica di Giuseppe Verdi, La Traviata, rivive nel bellissimo palcoscenico all’aperto di Lirica in Piazza, a Massa Marittima, sul sagrato della cattedrale di San Cerbone. Opera in tre atti, scritta da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, La Traviata si ispira al romanzo La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio. Si tratta di una delle opere liriche più rappresentate al mondo, sicuramente l’opera verdiana più amata da un pubblico eterogeneo. Nella prima rappresentazione al teatro La Fenice di Venezia, il 6 marzo 1853, suscitò la reazione della borghesia del tempo scandalizzata dalla storia d’amore tra un giovane di buona famiglia e una cortigiana di dubbi costumi. Oggi la protagonista, Violetta Valery, è considerata un’eroina romantica, nella sua struggente “Amami Alfredo”, una delle arie più conosciute insieme al valzer Libiamo ne’ lieti calici, che ricorda la fuggevolezza del tempo e della felicità. Sul palco di Lirica in Piazza Violetta sarà interpretata da Nina Solodovnikova. Giorgio Casciarri è Alfredo Germont; Giorgio Germont è interpretato da Alessio Potestio; Flora Bervoix da Mariam Gogochuri; Gastone da Guido Bernoni. Silvio Riccardi è il barone Douphol; Boriz Dobrev il Marchese d’Obigny; Viktor Krastanov è il dottor Grenvil; Giada d’Onofrio interpreta Annina; Pasquale Faillaci è Giuseppe. L’orchestra Europa Musica sarà diretta dal maestro Maurizio Morgantini di Massa Marittima, una storica e preziosa presenza a Lirica in Piazza. Il maestro del coro è Giordana Fiori. La regia è curata da Natale de Carolis. La direzione artistica è a cura di Renzo Renzi. Lirica in Piazza è promossa dal Comune di Massa Marittima con la collaborazione di Europa Musica. La rassegna si contraddistingue anche per la sua proposta innovativa e originale che coniuga la tradizione operistica con l’utilizzo di tecnologie multimediali, di nuove scenografie, di effetti speciali di luci, realizzati appositamente per la rappresentazione in piazza. Biglietti in vendita su Box Office Toscana e Ticketone. Info: www.liricainpiazza.it annuncio Seguici





