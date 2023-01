Lirica in Piazza: il Comune cerca organizzatore Festival per prossimo quinquennio

Pubblicata la richiesta di manifestazione di interesse a cui gli operatori economici dovranno rispondere entro le ore 18 del 12 gennaio 2023



Massa Marittima: Il Comune cerca l’organizzatore di Lirica in Piazza per il prossimo quinquennio. È partito in questi giorni il procedimento per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione, gestione e realizzazione del Festival. In questa prima fase è stata pubblicata dalla centrale unica di committenza dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere la richiesta di manifestazione di interesse, propedeutica al successivo step di invito a presentare l’offerta.

Gli operatori economici interessati dovranno rispondere all’avviso pubblico entro e non oltre le ore 18 del 12 gennaio 2023, esclusivamente tramite piattaforma Start, mentre entro il 9 gennaio potranno richiedere eventuali chiarimenti o informazioni tramite la sezione dettaglio –chiarimenti presente all’interno della piattaforma.

“Quello dell’affidamento della gestione del Festival per i prossimi 5 anni è un passaggio tanto delicato quanto fondamentale per delineare il futuro della manifestazione, – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – un futuro in cui crediamo molto. Abbiamo fatto un bel lavoro con l’impresa Europa Musica di Renzo Renzi che ha gestito Lirica in Piazza in questi anni garantendo un’offerta di spettacoli di livello che hanno permesso di affrontare al meglio anche il difficile momento della ripartenza dopo il Covid-19. Lirica in Piazza ha tagliato quest’anno il traguardo della 35° edizione ed è intenzione del Comune continuare ad investire per farla crescere spingendo l’acceleratore sulla qualità.”

La concessione avrà una durata di 5 anni, dal 2023 al 2027 e riguarderà l’organizzazione delle prossime edizioni dalla numero 36 alla numero 40, con inizio dell’esecuzione del contratto previsto a partire da aprile 2023. La concessione riguarderà il servizio di allestimento, organizzazione e realizzazione dell’evento che si svolge ogni anno in estate, dal 3 al 5 agosto, con tre opere liriche diverse per ciascuna stagione. Il concessionario dovrà occuparsi anche della gestione della sala, delle prevendite e vendite dei biglietti e della promozione mentre il Comune continuerà ad occuparsi direttamente di alcuni servizi, contribuendo con un importo forfettario che costituirà l’importo a base di gara soggetto a ribasso. I servizi richiesti al concessionario e quelli previsti a carico del Comune sono dettagliati nel Capitolato speciale, che sarà reso noto agli operatori economici che avranno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura.

L’avviso pubblico è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/12/Lirica-in-Piazza-2023-2027--ecco-l-avviso-pubblico.html