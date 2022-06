Liceo Artistico: 'Metti una sera a scuola!'

Mostre ed eventi alla scoperta del Liceo artistico serale



Grosseto: Per chi vuole conoscere quello che si fa al Liceo Artistico Bianciardi corso serale, questi giorni offrono varie opportunità. Dagli spalti delle Mura Medicee alle Casette cinquecentesche, della Fortezza delle Mura alla galleria Eventi, si può apprezzare ciò che gli studenti riescono a raggiungere in competenze artistiche. Il corso serale del Liceo Artistico, infatti, non mira solo a fornire strumenti e conoscenze sulle tecniche pittoriche e scultoree, ma permette, a chi lo frequenta, di usufruire delle proposte espositive che arrivano alla scuola. I docenti, infatti, invitano e sostengono gli studenti a prendere parte ad esposizioni ed eventi affinché saggino a 360° il mondo dell’arte.

Dopo aver partecipato alla Terza edizione del concorso di pittura estemporanea dal titolo "La mia arte per le mura" promosso dall’ Associazione Agaf e dall’Associazione Le Mura, che si è svolto sulle Mura medicee lo scorso 28 maggio, e dopo il weekend di laboratori artistici organizzati nella cornice del convegno Evoluzione di arte e artigianato promosso da Confartigianato Grosseto nelle Casette Cinquecentesche della Fortezza medicea, sempre lo scorso 28 e 29 maggio, adesso è la volta di una vera e propria mostra presso la Galleria Eventi di via Varese 18, promossa dall’Associazione Eventi, in cui gli studenti del Liceo Artistico serale espongono le opere create nei laboratori di discipline pittoriche e grafiche e discipline plastiche e scultoree, a cura dei professori Pietro Corridori e Stefano Corti. Le opere mostrano le competenze tecniche che può acquisire chi frequenta il corso serale del Liceo Artistico, che non mira solo a fornire strumenti e conoscenze riguardo le più variegate tecniche pittoriche e scultoree per fornire una solida base di partenza nella creazione artistica, ma aiuta anche lo studente a costruire una propria personalità e un proprio linguaggio espressivo partendo dallo studio dei maestri della storia dell'arte, spaziando dall'antico al contemporaneo, studiando il nudo dal vero, sperimentando materiali e tecniche, fino a giungere ad una propria interpretazione della creazione artistica.

Le iscrizioni al Liceo Artistico serale per il prossimo anno scolastico sono ancora aperte, sia per chi vuole ottenere un diploma, a qualsiasi età, sia per chi è già in possesso di altri diplomi ma vuole cimentarsi nello studio dell’arte e nella pratica artistica; in questo secondo caso è possibile ottenere un riconoscimento in ingresso dei crediti maturati nel precedente percorso scolastico e programmare, insieme agli insegnanti, percorsi personalizzati anche più brevi. La mostra alla Galleria Eventi (via Varese 18) sarà aperta da venerdì 10 giugno fino al 19 giugno con orario 17.30-19.30. Dunque benvenuti alla scoperta di questo mondo artistico! Per informazioni contattare il professore Pietro Corridori alla mail p.corridori@polobianciardigrosseto.it Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.polobianciardigrosseto.edu.it/