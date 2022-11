Libreria Mondadori: gli appuntamenti della settimana

Grosseto: Giovedì 17 novembre presso la libreria Mondadori di corso Carducci n. 9 sarà ospite per un firma copie e per promuovere quindi il suo nuovo libro “ Speciali” edito Porto Seguro, l’autore Felice Panico. Ci sarà la possibilità di incontrarlo in libreria e dialogare con lui sia la mattina che il pomeriggio con orario 10-13 e 16-19:30.

Felice Panico, classe 1981, è regista, autore e attore. Con moltissime collaborazioni importanti alle spalle, lavora nel mondo dello spettacolo e ha pubblicato diverse opere. Tra le maggiori soddisfazioni troviamo il premio come Miglior Regista Emergente al “Franco Cuomo Internation Award” e nel 2020 la collaborazione con Ferzan Ozpetek nella realizzazione della versione teatrale di “Mine Vaganti”, collaborazione che prosegue nel 2021 con la serie tv “La Fate Ignoranti”. Nel 2022 pubblica il suo primo romanzo Speciale con la Porto Seguro Editore.





IL LIBRO: Speciale è l’amore di Carlo ed Elisabetta, a prima vista, contro tutto e tutti. Speciale è la loro vita insieme, speciale è il bambino che mettono al mondo, tra esami, speranze e paura. Pietro è speciale, Pietro ha un cromosoma in più, ha la sindrome di Down. Carlo ed Elisabetta tenendosi per mano affrontano la loro nuova vita finché lei non crolla, arriva allo stremo e sparisce, abbandonando il marito e il figlio. Da quel momento Carlo, con coraggio e tenacia, crescerà Pietro da solo. Pietro che si rivelerà ancora più speciale di quanto sembrasse. Che realizza il sogno, che dà nuova vita alle persone che incontra, che rende possibile ciò che sembrava impossibile, Pietro che partecipa agli Special Olympics. Felice Panico, con quest’opera emozionante e capace di toccare il cuore dei lettori, ci farà conoscere il dietro le quinte del mondo della disabilità – senza perbenismi di sorta, senza censure – e l’importanza del movimento Special Olympics, facendoci aprire gli occhi e il cuore.





Sabato 18 novembre ore 18 Luca Pappagallo presenta il suo nuovo libro di cucina "Tutti i sapori di casa Pappagallo" edito Vallardi. Presso sala conferenze Toscano Alta Sartoria italiana via Genova 5 a Grosseto. Seguirà il tour dell’azienda accompagnato da un piccolo rinfresco. Organizzato dalla libreria Mondadori in collaborazione con Toscano Collezioni. Dialoga con l'autore Giuseppe Orfino, giornalista. Nel business culinario da tanti anni, Luca Pappagallo è il fondatore di Cookaround e di Casa Pappagallo, il suo splendido format crossmediale. Luca ha partecipato più volte a programmi culinari televisivi, ha scritto diversi libri di ricette e consigli sull'arte della cucina, ed è sempre stato molto amato dal pubblico.

Luca Pappagallo nasce nel 1964 a Grosseto (ha 58 anni), ed è originario della provincia, nello specifico di Arcidosso, dove vive attualmente. In passato, quando era più giovane, ha approfondito con i suoi studi universitari di tipo statistico-sociologico vari argomenti, tra cui la tossicodipendenza. Può essere considerato un vero e proprio imprenditore digitale, antesignano del termine. Infatti fu tra i primi a intuire il potere della Rete ancora prima che internet diventasse quello che adesso conosciamo. Nel 1999 scelse di fondare Cookaround, tra i primi siti web italiani dedicati interamente alla cucina. L’idea è nata dalla passione per la cucina che gli ha trasmesso la nonna, ed il progetto è divenuto il suo lavoro principale molto velocemente. Ben 20 anni più tardi, nel 2019, Luca mette a punto Casa Pappagallo, spazio web che si divide tra un canale Youtube (dove raccoglie tantissime ricette), uno Facebook e uno Instagram. Il suo libro di maggior successo è probabilmente Benvenuti a Casa Pappagallo, con oltre 150 ricette che sintetizzano il meglio dei suoi piatti, enfatizzando i suoi cavalli di battaglia. Recentemente, lo chef ha deciso di espandere i suoi orizzonti, presentando il suo programma di maggior successo In cucina con Luca Pappagallo, parte della programmazione di punta di Food Network, insieme ai programmi di diverso colleghi, come Vittorio Vaccaro. Luca ha inoltre partecipato più volte come ospite alla trasmissione La prova del cuoco, su Rai 1.

Preferisce essere chiamato Cuciniere piuttosto che Chef, perché questo lo avvicina alla dimensione casalinga a lui tanto a cuore, rendendolo popolare tra il pubblico, e avvicinandolo alle ricette della tradizione.





IL LIBRO: Un libro ricco di cucina e storie di casa, un invito a sedersi a tavola con le persone più care per condividere la gioia di stare insieme. «I miei nonni sono sempre stati dei giramondo, attenti e curiosi osservatori e assaggiatori delle cucine dei Paesi che visitavano. Nei miei ricordi d’infanzia ai profumi delle ricette toscane si mischiano gli odori misteriosi delle spezie, delle preparazioni insolite, delle ricette di luoghi lontani e vicini riportate a casa insieme ai souvenir e alle cartoline. Seguendo le orme di famiglia, ho inserito in questo libro le ricette della grande tradizione italiana e regionale, ma anche rivisitazioni, preparazioni, piatti tipici che vanno dalla Grecia al Perù alla Libia in cui riscoprirete pesce, carne e verdure in golosità sorprendenti ma sempre all’insegna della cucina di casa.» - Luca Pappagallo

In questo nuovo libro Luca Pappagallo riscopre piatti, profumi e storie d’infanzia, e li combina – grazie anche ai nonni che l’hanno iniziato fin da piccolo alle cucine del mondo – in una selezione di ricette per tutti i gusti, dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano, l’amatriciana sbagliata, il panbrioche, la portokalopita greca e mille sughi e paste cui non potrete resistere! Il cuciniere curioso riconferma il suo talento per una cucina succulenta e alla portata di tutti, presentando in una veste riccamente illustrata tante ricette per ogni occasione, piatti semplici e sontuosi per dare una svolta alla cena o festeggiare in grande. Siete pronti a leccarvi i baffi?

INGRESSO LIBERO. È CONSIGLIATO PRENOTARE visto il limitato numero dei posti a sedere. È possibile compilare il modulo google https://forms.gle/uMs6mw8ZGtC7pcWA8 o chiamare in libreria allo 056422329 o inviare un messaggio whatsapp con i vostri dati al 3923438682