“Liberi dalla droga mai schiavi”. Flash-mob di Fratelli d’Italia

Grosseto: Anche quest’anno nella Giornata Mondiale della lotta contro la droga, il dipartimento regionale toscano dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia insieme a Gioventù Nazionale Grosseto, ha organizzato nella mattinata di domenica 26 giugno, un simbolico flash-mob in Piazza del Sale a Grosseto, per ribadire ancora una volta: “Liberi dalla droga, mai schiavi”. Hanno partecipato alla manifestazione, Simonetta Baccetti, responsabile dipartimento regionale toscano dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia, nonché consigliere comunale, Paolo Serra consigliere comunale FDI Grosseto, Franco Rossi, consigliere comunale FDI Civitella Paganico, Maria Cristina Rampiconi, responsabile provinciale dipartimento famiglia FDI e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto, Lorenzo Lauretano.

“In questo periodo, - dice Simonetta Baccetti - mentre la maggioranza di Governo s’impegna a normalizzare l’uso di droghe, Fratelli d’Italia si batte per garantire il diritto ad una vita libera da ogni dipendenza, perché le droghe fanno tutte male”. “l’Italia, - prosegue Baccetti - è la prima nazione in Ue per diffusione di cannabis tra gli studenti, la terza per uso di cocaina. I dati nazionali, così come quelli regionali, sono allarmanti, con l’abbassamento dell’età dei ragazzi che utilizzano sostanze stupefacenti. Anche le piazze sono cambiate: da quelle tradizionali, spesso assistiamo a quelle “virtuali” veicolate dal web”.

“Il messaggio più importante contro l’uso di ogni sostanza stupefacente e droga è quello dato dai giovani. - commenta Lorenzo Lauretano - Le proposte di legalizzazione e della depenalizzazione delle droghe leggere non andrebbero a risolvere il problema del consumo tra i minori. Infatti, se il mercato fosse regolamentato, l'accesso sarebbe consentito solo ai maggiorenni come già avviene per i prodotti a base di tabacco o alcolici”. “I minori pertanto acquisterebbero comunque dal mercato dello spaccio”, - spiega Lauretano - nell‘eventualità per la quale lo Stato ponesse il monopolio sulla droga leggera. In tal caso, visti i correnti regimi di monopolio di Stato, si correrebbe il rischio che il prezzo imposto sia fuori dal mercato, così da spingere i consumatori verso il mercato nero”.

“Fratelli d’Italia è da sempre a favore della vita, e contro ogni dipendenza. Non permetteremo mai che fare uso di droghe diventi una normalità, e che il divertimento passi attraverso l’uso di droghe. Chiediamo al governo campagne di prevenzione nazionali contro la droga e la promozione di stili di vita sani”, termina la nota.