Lezioni di educazione ambientale con l’assessore all’Ambiente

L’assessore all’Ambiente Simona Petrucci ha svolto una lezione sull’educazione ambientale agli alunni della scuola d’infanzia di via Adige.



Grosseto: L’incontro si è diviso in due parti: la prima si è tenuta in classe dove i piccoli alunni hanno formato un cerchio ed hanno raccontato quello che avevano imparato nel corso dell’anno riguardo alla catena del ciclo dei rifiuti. I bambini hanno poi avuto l’opportunità di fare delle domande all’assessore che è stata felice di rispondere a tutti i dubbi e le curiosità. La seconda parte della lezione invece si è svolta davanti alla postazione di raccolta di via Adige dove gli alunni hanno ascoltato la spiegazione degli Ispettori Ambientali sulle buone pratiche per utilizzare le postazioni informatizzate presenti sul territorio comunale e per effettuare correttamente la raccolta differenziata. L’incontro si è concluso con le ultime domande poste dagli alunni all’assessore ed in seguito tutti sono rientrati in classe dove ci sono stati i saluti finali.

“Crediamo sia importante far capire ai bambini, fin da piccoli, l’importanza dei temi ambientali, per questo motivo speriamo che questa iniziativa possa essere l’inizio per i nuovi corsi di educazione ambientale offerti dall’Ufficio Ambiente agli studenti delle scuole d’infanzia ma anche ai ragazzi più grandi – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci -. È stata una bellissima giornata all’insegna del rispetto per il nostro Pianeta, i piccoli alunni sono stati davvero bravissimi e preparati sul tema ed è stato un vero piacere poter trascorrere del tempo in aula con loro e vederli così curiosi e desiderosi di imparare. Vogliamo rivolgere infine un dovuto ringraziamento alle insegnanti che per tutto l’anno si sono prodigate su queste tematiche fondamentali”.