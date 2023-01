Attualità Letture e laboratori creativi gratuiti per bambini. Primo appuntamento per domani 2 gennaio 2023

Redazione Tre appuntamenti gratuiti, nel mese di gennaio, con letture e laboratori creativi per bambini dai quattro agli otto anni, alla biblioteca comunale Gaetano Badi Massa Marittima: Si comincia martedì 3 gennaio, alle ore 17, con “Una biblioteca creativa”, lettura e laboratorio creativo. Si prosegue martedì 17 gennaio, alle ore 17, con Baby English, lettura e laboratorio creativo “I want my hat back - Jon Klassen”. Terzo appuntamento martedì 24 gennaio, alle ore 17, con “Una storia per amica”, letture animate e laboratorio creativo. I bambini che lo desiderano possono portare il loro astuccio con matite, pennarelli, forbici e colla. Per partecipare si raccomanda la prenotazione al 3357501826 oppure inviando una mail a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

