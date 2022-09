Lega, cena con ministro Giorgetti a Marina a sostegno di Lolini

Ospite della serata sarà il Ministro Giorgetti



Grosseto: Sarà il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti l’ospite della cena dei militanti e simpatizzanti Lega a sostegno della ricandidatura dell’onorevole Mario Lolini alla Camera dei Deputati, che si terrà domani sera (martedì 13 settembre) alle ore 20,30 al Bagno Moby Dick di Marina di Grosseto.

“Ringrazio il Ministro Giorgetti per aver accettato il nostro invito – commenta il commissario provinciale della Lega Andrea Ulmi- si tratta di un momento di partecipazione e di condivisione del nostro partito a sostegno dell’onorevole Lolini. Un ringraziamento che estendo a nome di tutti i nostri sostenitori e militanti, perché il Ministro ha ritagliato uno spazio dalla sua campagna elettorale in Lombardia e tra i suoi numerosi impegni nell’esecutivo, per trascorrere una serata in Maremma. Avere con noi non soltanto uno degli uomini di punta della Lega, ma uno degli esponenti principali del Governo, rappresenta una spinta in più ad impegnarci a testa bassa in questa parte finale di campagna elettorale per dare all’Italia un Governo stabile di centrodestra con la Lega protagonista ed assicurare la riconferma all’onorevole Lolini”. Anche l’onorevole Lolini commenta l’arrivo del Ministro Giorgetti.

Giancarlo Giorgetti mi aveva promesso che sarebbe venuto a Grosseto in campagna elettorale ed appena ha avuto una serata in agenda mi ha chiamato per essere con noi – commenta Lolini- Con lui non solo potremo parlare di politica, ma sarà in grado di illustrarci il quadro economico del Paese con una visione rivolta al futuro con un Governo di centrodestra che non sia frenato dai pesi e dai contrappesi tipici di un esecutivo di larghe intese. Sarà anche l’occasione di illustrargli le priorità per lo sviluppo della Maremma, una terra dalle grandi potenzialità, troppo spesso inespresse, ma che possono essere colte grazie ai fondi del Pnrr, certi che il Ministro Giorgetti sarà ancora una delle punte di diamanti della Lega nel futuro esecutivo”.