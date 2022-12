Le torri dell’Argentario ad Albinia

Albinia: Pomeriggio d’autore quello trascorso ad Albinia lo scorso 15 dicembre dove, nella Sala Parrocchiale G.P.Frassati, lo storico Danilo Terramoccia di Porto S.Stefano, ha illustrato ai presenti come, dove e perché le torri costiere dell’Argentario e di tutta la Costa, furono protagoniste di quel periodo storico così denso di conflitti e scorrerie da parte dei corsari barbareschi. Con l’aiuto di diapositive e avvalendosi delle sue ricerche storiche, il Terramoccia, ha spaziato fra corsari, assedi, cavalleggeri e torrieri senza dimenticare di sottolineare la vita davvero precaria dell’epoca. Presentato dalla giornalista Antonella Monti, lo storico invitato dall’Associazione Incontriamoci, con la sua relazione - conferenza (attualmente insegna all’Unitrè di Orbetello dopo aver trascorso quasi 40 anni in mare come ufficiale di macchina) ha interessato e coinvolto il pubblico presente rendendo il pomeriggio piacevole e di successo.