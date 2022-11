Le scuole primarie di Scarlino partecipano a “Puliamo il mondo”

Assessore Bianchi: «Queste iniziative sono occasioni per insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente»



Scarlino: I piccoli studenti di Scarlino sono pronti a pulire il parco di via Amendola nella frazione di Scalo.

Martedì 15 novembre due gruppi delle due scuole primarie scarlinesi parteciperanno all’iniziativa promossa da Legambiente e portata avanti dalle Amministrazioni comunali e dagli Istituti comprensivi con il gestore dei rifiuti, Sei Toscana. La campagna vuole essere un monito per far comprendere a grandi e piccoli l’importanza del rispetto dell’ambiente che ci circonda. Gli studenti scarlinesi puliranno il parco di via Amendola di Scarlino Scalo dalle 10 alle 12.

«Anche Scarlino si tinge di giallo a sostegno della campagna di Legambiente – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Bianchi –. Ogni anno quest’iniziativa porta molti cittadini, grandi e piccoli, a collaborare insieme per tutelare l’ambiente. Come amministratori abbiamo il compito di promuovere le buone pratiche ambientali, specialmente nelle scuole così da educare i bambini e farli diventare cittadini consapevoli. Ringraziamo la direzione scolastica e i docenti per aver collaborato al progetto».