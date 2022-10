Finanza Le priorità infrastrutturali per il sistema economico toscano. Il Libro Bianco 24 ottobre 2022

Redazione Il Libro Bianco sarà presentato in un webinar Grosseto: Si terrà il prossimo 26 Ottobre, in modalità webinar, dalle ore 9.30 l’evento organizzato da Unioncamere Toscana, in collaborazione con le Camere di Commercio toscane, con il coordinamento di Uniontrasporti.

Uniontrasporti e Unioncamere Toscana hanno lavorato in sinergia con l’obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale. Questo evento rappresenta l’avvio di un percorso di condivisione con la Regione Toscana e con gli attori chiave che operano sul territorio. L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali che coinvolge i territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020. L’iniziativa corona una serie di eventi territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema imprenditoriale e la collaborazione delle cinque Camere di commercio toscane, hanno animato il confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale. Durante l’evento in programma il prossimo 26 Ottobre verrà presentato il “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali della Toscana”. Il documento restituisce una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali. Oltre alla presentazione del Libro bianco, l’agenda dei lavori prevede una tavola rotonda, moderata dal giornalista Francesco Selvi, un ricco programma di interventi da parte di esponenti del mondo economico e delle infrastrutture di trasporto e di logistica regionali; concluderà i lavori l’Assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli. Seguici





