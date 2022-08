annuncio Cultura & spettacolo Le opere dell'Officina fotografica Scarlino in mostra in sala consiliare 12 agosto 2022

Redazione Da sabato 13 a sabato 20 agosto l’associazione espone le foto del gruppo nei locali di piazza Garibaldi nel centro urbano capoluogo

Si chiama "A… tema" la mostra fotografica firmata dall'Officina fotografica Scarlino che sarà allestita in Sala consiliare (in piazza Garibaldi, nel centro urbano capoluogo), da sabato 13 a sabato 20 agosto. L'esposizione sarà aperta dalle 18 alle 23 e l'ingresso è gratuito. «Si tratta di una mostra collettiva – dicono dall'Officina fotografica Scarlino –: l'associazione quest'anno ha deciso di lasciare campo libero ai soci di proporre un tema ciascuno con una selezione di quattro foto che rappresentano un evento, un viaggio, una location particolare che li hanno colpiti ed emozionati. L'esposizione è composta da undici pannelli espositivi su ogni tema portato in mostra».





