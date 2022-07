Ambiente Le iniziative Terramare per i prossimi weekend: 20 luglio 2022

Redazione Grosseto: Le iniziative Terramare per i prossimi weekend: Sabato 23 luglio - Trekking notturno per visitare una delle spiagge più belle d'Italia in un momento della giornata magico. Ritrovo ore 20.30 presso il parcheggio di Cala Violina ( Area di sosta "Cala Violina", 58020 Scarlino GR) Percorso facile di circa 7 km. Domenica 24 luglio - trekking al tramonto/notturno per visitare un geo-sito di importanza internazionale: i Canaloni. Percorso di media difficoltà di circa 7 km. Quota di partecipazione: 10 euro, i bambini fino a 12 anni non pagano. Ritrovo ore 18.00 presso Piazza del popolo di Torniella (Comune di Roccastrada).

Sabato 30 luglio ore 9.00 acquatrek sul fiume Farma partendo dalle terme del Petriolo. Un'avventura per scoprire il bellissimo Farma nuotando, facendo tuffi e camminando tra rocce spettacolari. Ritrovo ore 9:00 presso le terme libere del Petriolo. Quota di partecipazione 10 euro adulti, 2 euro bambini. Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria su: www.terramareitalia.it

