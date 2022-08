annuncio Cultura & spettacolo Le False partenze in tour, per animare questo mese di agosto 12 agosto 2022

Redazione Sette tappe per l’orchestra dell’associazione musicale “Diego Chiti”, che organizza il Manciano street music festival: si parte dalla provincia di Viterbo per poi arrivare a Principina a Mare, Sorano, Porto Ercole, Magliano e Manciano. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito

Manciano: Si sono spenti da poco i riflettori sul Manciano street music festival ma, chiaramente, non si ferma la musica. I volontari dell'associazione "Diego Chiti" che organizza la kermesse musicale sono anche, tutti, musicisti e molti di loro si esibiranno con le False partenze, la loro formazione orchestra, con una serie di date nelle prossime settimane. Si parte sabato 13 agosto con il concerto nella piazza di Proceno, Viterbo. L'orchestra, diretta da Michele Santinelli e composta da musicisti eterogenei per formazione, interessi e peculiarità, compie quest'anno 16 anni ed ha all'attivo oltre 250 concerti. L'idea è quella di una formazione stile varietà televisivo capace di spaziare, durante il concerto, dai classici italiani anni '60, swing anni '50, ai brani di musica leggera, ai classici del R&B, fino agli intramontabili del rock e blues e alla disco anni '70 e '80. La varietà del repertorio rende i concerti delle False partenze veri e propri spettacoli, capaci di coinvolgere il pubblico e farlo partecipare con grande entusiasmo. Dopo la tappa di domani a Proceno, le False partenze arriveranno in Maremma, lunedì 15 agosto, per il Ferragosto del campeggio “La Principina” (Grosseto) per passare poi il 16 a Sorano, in piazza Busatti in occasione della mostra dell’artigianato. Mercoledì 17 e giovedì 18 agosto doppio appuntamento a Porto Ercole per gli eventi organizzati dal comitato “La notte dei Pirati”: in questa occasione la band accompagnerà 10 cantanti locali in uno spettacolo che vedrà la presentazione di videoclip realizzati dagli stessi artisti. Domenica 21 agosto le False Partenze saranno a Magliano, in occasione di “Vinellando” e il 22 a Manciano, al parco pubblico Mazzini in occasione dell’estate Avis, con ospiti gli artisti di Porto Ercole.

Le False partenze sono: Stefania Buccioni e Rachele Marinelli (voce), Raffaele Boni (chitarra), Valerio Bianchi (basso elettrico), Leonardo Pruneti (pianoforte), Luigi Greco (batteria), Mirco Pierini e Luca Contini (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Yuri Nocerino e Valentina Materozzi (sax), Michele Santinelli (sax, direzione e arrangiamenti), Alberto Guazzi (fonico). Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle 21.30.

