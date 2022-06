59 aziende vitivinicole per l'evento “Vini rosati di Maremma”

Evento organizzato da Ais Toscana – Delegazione di Grosseto a Follonica. Appuntamento domenica 12 giugno, dalle 17:30 al Marula Beach.



Follonica: I vini rosati di Maremma protagonisti di una giornata organizzata da Ais Toscana – delegazione di Grosseto, allo stabilimento e ristorante Marula Beach, sul lungomare di viale Italia a Follonica.

Appuntamento domenica 12 giugno a partire dalle 17.30 con i migliori rosati prodotti in provincia di Grosseto, offerti da 56 aziende che abbracciano l'intero territorio, da nord a sud, da Orbetello a Monterotondo, dai confini con il Lazio, alle province di Siena e Grosseto.

«L’uva scorre per vie segrete dal tralcio della vigna all’incantesimo del vino. A volte deve stagionare mesi o anni, ma il suo cammino si compie sempre. E quando si apre una bottiglia si sente che lì dentro c’è qualcosa che arriva da molto lontano, che viene dal sole e dalla profondità della terra», scrive Fabrizio Caramagna, celebre “ideatore” di aforismi, ribattezzato “cercatore di meraviglie”, che ha dedicato questo pensiero al vino.

«E per l'evento di domenica, non poteva che aggiungersi una spiaggia al calar del sole, il suono del mare, i vini rosati della Maremma, il buon cibo del Marula Beach e la festosa accoglienza del gruppo Ais di Grosseto», spiegano gli organizzatori.

Al termine della degustazione dei rosati, prevista alle 19.30, per chi desidera fermarsi, ci sarà una cena curata da ristorante Marula Beach, a partire dalle 20.30

Ecco le aziende produttrici dei rosati in degustazione:



Poggio l'Apparita (Paganico), Diegale (Civitella Marittima), Azienda Bruni (Orbetello), Fattoria di Magliano (Magliano in Toscana), Fattoria il Casalone (Orbetello), Mantellassi (Magliano in Toscana), Vini di Maremma (Grosseto), La Chimera d'Albegna (Manciano), La Selva (Orbetello), La Vigna sul Mare (Capalbio), Macchiabuia (Capalbio), Monterò (Magliano in Toscana), Moris Farm (Massa Marittima), Tenuta Belguardo-Mazzei (Grosseto), Tenuta Dodici (Roccastrada), Tenuta La Badiola (Castiglione della Pescaia), Tenuta Montauto (Manciano), Tenuta Monteti (Capalbio), Ampeleia (Roccastrada), Salustri (Cinigiano), Pianirossi (Cinigiano), Collemassari (Cinigiano), Prato al Pozzo (Cinigiano), Vegni e Medaglini (Cinigiano), Le Calle (Cinigiano), Begnardi (Civitella Paganico), Montenero Winery (Castel del Piano), Perazzeta (Castel del Piano), Le Vigne (Castel del Piano), Tenuta Impostino (Civitella Paganico), Poggio Stenti (Castel del Piano), Peteglia (Castel del Piano), Il Civettaio (Civitella Paganico), Azienda Agricola Ribusieri (Cinigiano), Podere San Cristoforo (Gavorrano), Rocca di Montemassi (Roccastrada), Rigoloccio (Gavorrano), Montebelli (Gavorrano), La Cura (Massa Marittima), Cigli (Gavorrano), Il Pupillo (Scarlino), Tenuta Moraia (Gavorrano), Podere Nannini (Riotorto), Serraiola (Monterotondo Marittimo), Sassotondo (Sorano), Villa Corano (Pitigliano), Val delle Rose (Grosseto), Azienda Provveditore (Scansano), Terre dell'Etruria (Manciano), Tenute Costa (Scansano), Vignaioli del Morellino (Scansano), Cupirosso (Magliano in Toscana), Podere 414 (Magliano in Toscana), La Parrina (Orbetello), Azienda agricola Il Ponte (Capalbio), Azienda Enoforia (Magliano in Toscana), Azienda Muschi Alti (Campagnatico), Cantina Casavyc (Scansano), Poggio Nibbiale (Magliano in Toscana) e Azienda agricola Marco Benvenuti (Magliano in Toscana).





Per partecipare all'evento è gradita la prenotazione al numero 056644049. Per informazioni, 3313506068 – 3342049000.

Il costo della degustazione-aperitivo è 10 euro, 5 per i soci Ais, mentre per la cena 35 euro per tutti.