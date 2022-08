Lavoro, Tiemme cerca autisti da integrare nel proprio organico

Siena: Tiemme Spa cerca autisti da inserire nel proprio organico per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, linea a lunga percorrenza sul territorio di Siena dell’Alta Val d’Elsa (Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa), Firenze e Siena.



I dettagli dell’offerta lavorativa. Il contratto proposto è quello da Autoferrotranvieri full time stagionale finalizzato al tempo indeterminato. È possibile, inoltre, l’utilizzo gratuito di appartamenti dell’azienda con camera doppia uso singola. I requisiti fondamentali per presentare la propria candidatura sono il possesso di patente D e CQC. Per autisti esperti lo stipendio netto di primo ingresso si attesta intorno ai 1450-1600 euro più benefit e premio di produzione. A questa cifra si aggiungono le competenze accessorie che per servizio noleggio o lunga percorrenza possono far raggiungere i 2400 euro mensili.

Opportunità per neopatentati e aspiranti autisti. “Per quanto riguarda i neo patentati e per chi volesse diventare un autista Tiemme nel 2022 – spiega la nota del Gruppo Tiemme spa - è in vigore il bonus patente 2022. Chi ne fa richiesta può ricevere un indennizzo dallo Stato dell'80 per cento delle spese sostenute per conseguire la patente per autista e la CQC, fino a un massimo di 2.500 euro. Diventando un autista Tiemme l’azienda si rende disponibile a farsi carico della differenza di costo per l’acquisizione della patente, che potrà essere rimborsato in piccole rate mensili direttamente sul cedolino paga”.

La candidatura può essere presentata sul sito www.tiemmespa.it nella sezione lavora con noi.