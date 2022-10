Finanza Lavoro: The Space Cinema cerca nuove risorse per il Multisala di Grosseto 14 ottobre 2022

Opportunità di occupazione per tutti i giovani che vogliono lavorare in un ambiente dinamico e stimolante

Grosseto: The Space Cinema, circuito che conta 36 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di Addetto multiplex da inserire nell’organico del The Space Cinema di Grosseto. Il The Space Cinema di Grosseto, situato nella zona nord della città, è uno dei cinema maggiormente frequentati. Con una programmazione varia e sempre aggiornata il multisala offre anche la possibilità di assistere ad eventi in esclusiva, anteprime, spettacoli live e concerti. L’azienda ha aperto da poco nuove posizioni per tutti coloro che vogliono lavorare all’interno del multisala del The Space Cinema di Grosseto. L’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema al link www.thespacecinema.it

