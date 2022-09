Finanza Lavoro: selezione per un posto a tempo pieno determinato di istruttore direttivo 20 settembre 2022

Scadenza 27 settembre 2022

Santa Fiora: Il Comune ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo, categoria D1, posizione economica D1, al quale verrà assegnato l’incarico di responsabile Area Servizi Amministrativi e Legali. È richiesto il tempo pieno di 36 ore settimanali, con prestazioni lavorative che potranno estendersi oltre il normale orario di lavoro, incluse la disponibilità ad orari di lavoro flessibili e la partecipazione a conferenze e riunioni anche presso enti o uffici esterni alla sede. Tra i requisiti previsti: il diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, o Economia e Commercio del vecchio ordinamento o lauree equipollenti dell’ordinamento previgente, o la Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale in Giurisprudenza, scienze Politiche, Economia e Commercio, o equiparata. Ai candidati laureati con il nuovo ordinamento, oltre al diploma triennale, a pena di esclusione è richiesto anche il possesso del titolo conseguito al termine del biennio specialistico. È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese e dei principali software informatici di gestione degli uffici. Altro requisito: essere dipendenti in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali con un’anzianità di servizio di almeno due anni, oppure essere in possesso di una comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità acquisite nelle materie oggetto del presente avviso desumibili dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Tra i candidati in possesso dei requisiti sarà effettuata la selezione sulla base dei curricula, sulla valutazione di un colloquio a cura di una Commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento e sulla valutazione di un colloquio individuale da parte del sindaco. La domanda deve pervenire al Protocollo del Comune di Santa Fiora, piazza Garibaldi 25, 58037, entro e non oltre le ore 13 del 27 settembre 2022. Potrà essere inviata con raccomandata A.R. o tramite PEC a comune.santafiora@postacert.toscana.it oppure consegnata all’ufficio protocollo nell’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13. L’avviso integrale e il modello di domanda sono consultabili sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=247&area=H Seguici





