Lavoro, offerte e richieste della settimana in Maremma

Redazione Grosseto: Le Aziende del Centro Servizio Grosseto hanno pubblicato, come tutte le settimane, le richieste di lavoro per svariate figure professionali, nel nostro territorio.

1) ristorante a Roccastrada ricerca con vitto e alloggio un aiuto cuoco, un lavapiatti e un cameriere/bar stagione lunga 2) stabilimento balneare alle Rocchette ricerca per i mesi di luglio a settembre un aiuto bagnino dalle 12 alle 19 anche prima esperienza 3) stabilimento balneare a Punta Ala ricerca una barista orario di giorno si valuta vitto e alloggio 4) albergo a Follonica ricerca con vitto e alloggio un cuoco/capo partita e un aiuto cuoco da luglio a ottobre 5) albergo a Fonteblanda ricerca orario di mattina max fino alle 14.30 per i weekend di giugno e luglio e tutto agosto cameriere ai piani 6) ristorante alla Giannella ricerca un cameriere di sala con esperienza di mise en place di base, servizio di vino e caffetteria preferibile diploma alberghiero no alloggio orario su turni o pranzo o cena da luglio a dicembre con possibilità di lavorare anche tutto l anno con la pausa da gennaio a marzo no alloggio 7) bar sulla Giannella ricerca un aiuto cuoca orario solo di giorno 8-.00-16.00 pat b automunito 8) albergo nelle vicinanze di Braccagni ricerca un aiuto cuoca/o con esperienza di preparazione piatti soprattutto antipasti e verdure orario dalle 17 alle 23 da luglio a settembre si valuta alloggio 9) pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un cuoco/a con possibilità di lavorare tutto l anno no alloggio pat b automunito 10) albergo a Buriano ricerca un cameriere di sala con minima esperienza orario part time serale da luglio a settembre no alloggio pat b automunito 11) stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca senza alloggio aiuto cuoco con esperienza anche minima per pranzo e un barista/cameriere orario di giorno anche minima esperienza 12) albergo a Marina di Grosseto ricerca senza alloggio un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale 13) ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca senza alloggio un cameriere di sala anche prima esperienza

Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375

