Lavoro: infortuni e reinserimento. Incontro formativo a Campagnatico

L’incontro formativo-informativo di Coldiretti è in agenda giovedì 14 luglio dalle ore 18:00.



Campagnatico: Un incontro formativo-informativo gratuito sui progetti di reinserimento lavorativo Inail promosso da Coldiretti ed Epaca Grosseto. L’incontro, in programma giovedì 14 luglio, alle ore 18.00, presso l’agriturismo “Fonte di Braca” in via delle Capanne a Campagnatico è organizzato in collaborazione con Inail Grosseto con l’obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare le attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

«I progetti di reinserimento lavorativo Inail – spiegano Coldiretti ed Epaca - hanno la finalità di tutelare le persone vittime di infortunio sul lavoro o affette da malattie professionali: un sostegno concreto rivolto anche alle aziende che, grazie ai progetti di reinserimento personalizzato, possono ottenere finanziamenti su misura fino a 150 mila euro.

I progetti sono finalizzati all’attivazione di interventi di adeguamento delle postazioni da lavoro, il superamento delle barriere architettoniche e la formazione professionale, per il reintegro delle vittime di infortunio alla loro vita professionale».

All’incontro partecipano in qualità di relatori Milena Sanna (Direttore Coldiretti Grosseto), Gabriella Camilli (Responsabile Epaca Grosseto), Filomena Tulipano (Funzionario Socio Educativo Inail Grosseto), Filippo Palumbo (Responsabile sede Inail Grosseto), Giovanni Lorenzini (Direttore Inail Grosseto e Livorno).

Per informazioni e partecipazione rivolgersi alla segreteria organizzativa di Coldiretti Epaca allo 0564-438916.