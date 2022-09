Lavoro: Il Fruit Bar di Grosseto assume un apprendista

Grosseto: Tutto il buono di frutta, verdura, centrifughe, frullati, insalatone e tanto altro: Fruit Bar Grosseto è il bar dove salute e gusto si incontrano, dando vita a mix golosi e colorati per la colazione, il pranzo e la merenda. Si trova all'interno del Centro Commerciale Maremà, in via Ecuador, ed è alla ricerca di un/a apprendista da inserire nell'organico.

Per candidarsi, gli interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail fruitbargrosseto@gmail.com. Saranno prese in considerazione soltanto le candidature inoltrate tramite posta elettronica.