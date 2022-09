Lavori sulla strada provinciale Sforzesca. La Provincia approva il progetto esecutivo

Grosseto: Il presidente della Provincia Francesco Limatola, con decreto presidenziale, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i primi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 95 “Sforzesca”, ammalorata da frane e smottamenti. Il prossimo passo sarà la pubblicazione della gara per individuare la ditta che dovrà svolgere i lavori.



La strada provinciale 95 “Sforzesca” si estende in direzione est, dal centro abitato di Castell’Azzara fino alla località Villa Sforzesca per il primo tratto, di circa 7 chilometri, e prosegue in direzione sud, dalla Villa Sforzesca fino all’intersezione con la strada provinciale “Pitigliano-Santa Fiora”, in località Sordino, per il secondo tratto di ulteriori 5 chilometri.

L’intero tracciato stradale presenta evidenti segni di rottura, particolarmente concentrati nella prima parte della strada che va dal chilometro 1+200 fino al chilometro 6+400 nel comune di Castell’Azzara. Si tratta di una zona ad elevata pericolosità geomorfologica, soggetta a frequenti nevicate e alla formazione di ghiaccio e pertanto interessata nel periodo invernale dal reiterato passaggio di mezzi sgombraneve e spargisale.

Il progetto esecutivo approvato dalla Provincia prevede interventi al chilometro 2.800 per la messa in sicurezza del tratto stradale, realizzando opere di contrasto al movimento franoso con le gabbionate. Al chilometro 3.300 è prevista la realizzazione di opere di regimazione idraulica; la verifica dell’integrità strutturale del muro di contenimento esistente e un monitoraggio periodico del movimento, in modo da poter prevedere, se necessario, futuri interventi strutturali di contrasto. Infine, anche al chilometro 6.500 saranno realizzate opere di contrasto dei movimenti franosi con gabbionate oltre ad interventi di regimazione delle acque. Si provvederà, infine, al rifacimento complessivo della pavimentazione stradale per quasi tutta l’estensione del tratto stradale interessato.

Il progetto prevede un investimento complessivo di un milione di euro coperti con finanziamento regionale.