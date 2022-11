Lavori sul ponte del Chiarone: arriva il divieto di circolazione

È stata emessa l’ordinanza che vieta temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale



Capalbio: È stata emessa l’ordinanza per il divieto di circolazione sia veicolare che pedonale sulla strada di Pescia Fiorentina, in corrispondenza del ponte sul fosso del Chiarone, nel tratto compreso tra la l’intersezione con la strada provinciale n. 75 e quella con la strada comunale Poggio la Pescia.

“La decisione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – è un atto dovuto per permettere la messa in sicurezza del ponte del Chiarone, in modo regolare e sicuro per i cittadini e gli addetti ai lavori”.

Il divieto è scattato ieri, lunedì 14 novembre 2022. Il traffico sarà temporaneamente deviato sulla strada di Poggio la Pescia con apposita segnaletica. “Confidiamo – conclude il sindaco – sulla comprensione dei nostri cittadini. La variazione, ovviamente, durerà solamente per il periodo necessario alla conclusione delle operazioni di manutenzione”.