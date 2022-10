Attualità Lavori in via Tiepolo: 90mila euro per rifacimento manto stradale e marciapiede 2 ottobre 2022

2 ottobre 2022 105

105

Redazione Grosseto: Nell'ambito dell'Accordo quadro saranno presto realizzati anche i lavori di rifacimento di via Tiepolo, a Gorarella, per cui serviranno 90mila euro. E' stato infatti approvato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna il progetto esecutivo relativo alla strada grossetana, che – come da report degli uffici tecnici – necessitava di una riqualificazione, a causa di alcune criticità legate all'asfalto e allo stato di usura di alcuni tratti dell'arteria, così come del marciapiede.

“Per via Tiepolo – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – abbiamo predisposto un rifacimento complessivo del manto stradale e del marciapiede e il ripristino della stabilità di chiusini e griglie: i lavori partiranno tra alcune settimane. Chiediamo un po' di pazienza ai cittadini nel periodo di svolgimento dei lavori, anche perché – alla fine delle opere – riconsegneremo una via del tutto sistemata e a disposizione di tutti gli utenti della strada, con migliorie anche per quanto riguarda i marciapiedi”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lavori in via Tiepolo: 90mila euro per rifacimento manto stradale e marciapiede Lavori in via Tiepolo: 90mila euro per rifacimento manto stradale e marciapiede 2022-10-02T12:00:00+02:00 182 it Lavori in via Tiepolo: 90mila euro per rifacimento manto stradale e marciapiede PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/31/20210131224725-4d7ae924.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/31/20210131224725-4d7ae924.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 02 Oct 2022 12:00:00 GMT