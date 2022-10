Lavori, CNA: collegamento tra l’area del Maremà e la zona artigianale

Grosseto: L’associazione degli artigiani commenta positivamente la delibera del consiglio comunale con cui si approva la convenzione con la società proprietaria del centro commerciale: “Chiediamo al Comune di vigilare sul rispetto dei tempi per la realizzazione dei lavori e di inserire nel piano delle opera pubbliche anche l’intervento alla zona artigianale nord”.



“Prendiamo atto con soddisfazione dell’approvazione, da parte del consiglio comunale di Grosseto, della convenzione tra Comune e Maremà per la realizzazione della bretella che collegherà la zona del centro commerciale all’area artigianale”. Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto per Cna commenta così la delibera di consiglio con la quale si stabilisce la realizzazione dell’intervento che dovrebbe finalmente alleggerire il traffico che insiste sulla zona artigianale delle nazioni.

La convenzione, infatti, prevede che la società che gestisce il Maremà realizzerà la viabilità di raccordo tra via Giordania e la rotatoria all’intersezione tra via Senegal e via Germania. “Accogliendo di fatto – aggiunge Morosini – una delle richieste della nostra associazione, che abbiamo avuto modo di presentare anche nel marzo scorso all’intera giunta comunale, nel corso di un confronto nella nostra sede e che, prima ancora, era stata oggetto di un progetto che avevamo presentato al Comune, tra gli interventi che potevano essere finanziati con il Pnrr”.

“L’intervento definito nella convenzione – spiega Morosini – è una prima azione importante per decongestionare il traffico che interessa la zona e prendiamo atto che una delle battaglie portate avanti, da anni, da Cna per rendere più agevole e più sicura la fruizione dell’area vede una risposta concreta: una soluzione parziale ma che va nella direzione che auspichiamo da anni. Chiediamo adesso al Comune di vigilare affinché i tempi definiti nella convenzione vengano rispettati e che sia inserito nel prossimo piano delle opere pubbliche il completamento anche degli altri interventi per il collegamento con la zona nord di ingresso alla città”.