Lavori alla rotatoria di via Senese: modifiche temporanee al traffico

Grosseto: In concomitanza con l’apertura di un cantiere stradale in via Senese all’altezza della rotatoria con via Emilia, al fine di consentire alcuni lavori di rifacimento della condotta fognaria, si rendono necessarie modifiche al traffico veicolare. I lavori avranno inizio dal giorno 6 settembre 2022.



• In particolare, in Via Senese, tratto compreso tra Via Andorra e Via Emilia e corsia in direzione di quest'ultima via, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto i mezzi a servizio dei lavori e quelli in servizio di emergenza.

• Durante il periodo di validità del divieto, per i veicoli transitanti nella via Senese con direzione via Emilia, giunti in prossimità di via Andorra è istituita la direzione obbligatoria a destra in quest’ultima via.

• Per i veicoli che transitano nella carreggiata della via Emilia con direzione verso via Senese, giunti in prossimità dell'intersezione con viale Europa è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in quest'ultima via.

• Per i veicoli che transitano nella carreggiata di viale Europa con direzione verso via Emilia, giunti in prossimità dell'intersezione con la via Emilia è istituita la direzione obbligatoria a destra in quest’ultima via.

• Per i veicoli transitanti nella via Del Bernina, giunti in prossimità dell'intersezione con la via Senese è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in quest'ultima via con direzione via Della Serenissima.