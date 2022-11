Attualità Lavori Adf: Interruzione del flusso idrico in via Meucci 22 novembre 2022

22 novembre 2022 121

121

Redazione Follonica: Domani, 23 novembre, l'Acquedotto del Fiora si occuperà della rete idrica, potabile e non, in via Meucci. Gli operai del Comune di Follonica si occuperanno, invece, dei ripristini stradali. Durante la giornata sono previste delle interruzioni nell'erogazione del flusso idrico.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lavori Adf: Interruzione del flusso idrico in via Meucci Lavori Adf: Interruzione del flusso idrico in via Meucci 2022-11-22T19:45:00+01:00 57 it Lavori Adf: Interruzione del flusso idrico in via Meucci PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/10/20211110194351-d96bf300.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/10/20211110194351-d96bf300.jpg Maremma News Follonica, Tue, 22 Nov 2022 19:45:00 GMT