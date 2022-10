Lavorazione della plastica: da Bausano, le soluzioni per ridurre i consumi

Ridurre i consumi di energia elettrica, mantenendosi in linea con gli standard della sostenibilità ambientale ed evitando spese impossibili da sopportare. È questo, oggi più che mai, il principale obiettivo delle industrie impegnate nella lavorazione delle materie plastiche: un settore che rischia il tracollo per via delle crisi energetica. Gli estrusori necessitano infatti di moltissime energia e con gli aumenti degli ultimi mesi la situazione sta diventando davvero problematica.



Fortunatamente però esistono soluzioni che consentono di migliorare in modo significativo l'efficienza energetica dell'Industria. Bausano, azienda leader per quanto riguarda la progettazione e la produzione di linee di estrusione per la lavorazione della plastica, è ancora una volta in prima linea nel proporre strumenti e tecnologie all'avanguardia in tal senso. Di cosa stiamo parlando però? Scopriamolo insieme.

Smart Energy System: risparmio energetico del 35%

Gli estrusori di ultima generazione di Bausano sono dotati del rivoluzionario Smart Energy System: un sistema di riscaldamento del cilindro che sfrutta il principio dell'induzione elettromagnetica eliminando il problema del contatto diretto con le resistenze elettriche. Questo consente di ottenere un riscaldamento più rapido ed uniforme ma anche di ridurre in modo significativo il livello di usura dei componenti. Solo grazie allo Smart Energy System di Bausano è possibile ottenere un risparmio energetico netto pari al 35%.

Motori I.E.4 sincroni

Gli estrusori di ultima generazione di Bausano montano anche i nuovi motori I.E.4 sincroni, che non sono risultano più dinamici e compatti ma sono anche in grado di garantire delle prestazioni nettamente superiori rispetto a quelli tradizionali. Controllati da un inverter, i nuovi motori I.E.4 sincroni consentono di ridurre i consumi energetici del 30-35% e rappresentano dunque un'ulteriore soluzione per quelle industrie che necessitano di raggiungere una maggiore efficienza sul piano energetico. Il tutto, senza compromettere in alcun modo performance e produttività.

Sistema Multidrive

Tra le soluzioni ormai note di Bausano troviamo anche il sistema Multidrive: tecnologia in grado di ridurre in modo significativo lo stress torsionale esercitato sull'albero di trasmissione, sulle viti e sugli ingranaggi attraverso la distribuzione della coppia mediante 2 o 4 motori. Gli estrusori di Bausano dotati di sistema Multidrive garantiscono prestazioni di gran lunga superiori e nel contempo un'efficienza energetica maggiore.

Digital Extruder Control 4.0

Tra le soluzioni proposte da Bausano per le industrie impegnate nella lavorazione delle materie plastiche che intendono ottimizzare i consumi energetici troviamo poi i software come il Digital Extruder Control 4.0. Integrare tra loro i vari macchinari, poterli controllare e gestire anche da remoto intervenendo in qualsiasi momento è senza dubbio un vantaggio anche in ottica di ottimizzazione energetica. Le tecnologie di ultima generazione come questa o come l'IoT Orquestra che rappresenta il sistema più all'avanguardia di Bausano costituiscono il futuro dell'Industria 4.0. Nei prossimi anni diventeranno sempre più indispensabili, non solo perché consentono di incrementare la produttività e le performance ma anche perché permettono di ridurre il dispendio di risorse energetiche. Rispondono dunque a quel principio di sostenibilità che ormai tutte le industrie si trovano a dover rispettare.