Laura Ferretti: "I colori della Maremma"

Mi hanno dato da leggere un libro, li per li ho pensato al solito libro di cronistoria di un personaggio. Ho cominciato a leggere ed era come entrare nella vita è nell’intimo di una persona, la lettura procedeva veloce ed era come vedere, sentire, il vero animo e cuore della Maremma. Ho così scoperto una pittrice che usando i colori imprimeva sulla tela non i suoi ma i colori di una terra aspra ma viva e gentile.

Solo una vera maremmana avrebbe potuto imprimere su di una tela e regalare al mondo certe emozioni. Emozioni che puoi vivere solo se guardi la Maremma con gli occhi di un artista. Mi sentirete ancora parlare di Laura Ferretti perché queste pagine hanno stimolato in me il desiderio di conoscere a fondo un animo così complesso e così semplice allo stesso tempo. Laura Ferretti, artista della Maremma, merita certamente una più ampia conoscenza da parte di quel pubblico che ancora non la conosce.

Nel libro ho trovato, oltre ad una artista di una grande sensibilità e bravura, la storia di un amore infinito, un amore che non credevo esistesse in questo mondo tanto avaro di sentimenti puri.