Laguna Orbetello, Fedagripesca : "Caso nazionale, governo batta un colpo"

Il vicepresidente Andrea Bartoli: “Bene che la Regione abbia convocato un tavolo tecnico ma il problema è nazionale”



Orbetello: “Siamo molto preoccupati per Orbetello. È giusto che la Regione abbiamo convocato con urgenza il tavolo tecnico per valutare lo stato di salute della laguna, ma problema non può essere solo regionale: è un caso nazionale e dunque il governo deve occuparsene”. A dirlo è il vicepresidente Fedagripesca Confcooperative Toscana Andrea Bartoli in riferimento allo stato preoccupante in cui versa la laguna di Orbetello.

“La temperatura elevata delle acque è pari a 28 gradi, cinque gradi superiore a quella del mare e c'è una bassa ossigenazione, come è stato reso noto anche dalla Regione – ha aggiunto Bartoli -. I danni per la pesca sono pesanti, così come per l'ambiente. Mi sembrano tutti elementi di una gravità immensa. Siamo contenti che l'assessore Monni si sia attivata in prima linea, convocando il tavolo tecnico e coinvolgendo anche interlocutori come Arpat e Consorzio di Bonifica. Tuttavia non deve passare il messaggio che la laguna di Orbetello è un bene della Toscana e solo la Toscana deve tutelare questa risorsa”.

“Spero che il governo batta un colpo e che si attivi – conclude Bartoli – perché mi pare evidente che qui non c'è più tempo da perdere”.