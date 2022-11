Laguna di Orbetello: gestione del sistema integrato, interrogazione Lega

Ha risposto in Aula l’assessora Monni: “Abbiamo presentato una proposta al Comune di Orbetello, presto torneremo a chiedere condivisione di responsabilità”. Il consigliere Andrea Ulmi: “Laguna fondamentale per ambiente in Maremma, Comune sicuramente disponibile per il pompaggio”



Firenze: L’assessora regionale all’ambiente Monia Monni ha risposto in Aula, nella seduta di ieri mercoledì 23 novembre, a un’interrogazione presentata dal consigliere Andrea Ulmi (Lega), in merito alle problematiche della laguna di Orbetello, con la quale veniva richiesto “come la Regione intenda intervenire per definire tempestivamente un programma pluriennale della gestione del sistema integrato che preveda un riparto dei compiti coerente con le ordinarie competenze che afferiscono alla laguna”.



L’assessora ha ricordato che “la Regione ha in bilancio anche per il 2023 circa un milione e 120mila euro da destinare alla gestione integrata della laguna, un finanziamento che si protrae dal 2013”. Da quel momento, “sono stati stipulati vari accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. L’ultimo accordo “è scaduto il 30 settembre scorso, prevedeva la durata di un anno e che la Regione fosse individuato come soggetto attuatore. Il 3 dicembre 2021, la Regione ha indetto la gara europea per il servizio di gestione del sistema integrato”, conclusa con l'aggiudicazione a un raggruppamento di imprese formato da Orbetello Pesca Lagunare e Sertur. La gara europea “consentirà la gestione almeno fino al maggio 2024”. La gestione della laguna “si è svolta correttamente anche nel corso dell’estate scorsa, che è stata tra le più calde in assoluto. Le criticità sono state risolte grazie anche all’azione del comitato tecnico-scientifico”. La Regione ha attivato un accordo di collaborazione scientifica con l’Università di Firenze “per lo studio dell’idrodinamica delle acque”.

“Risulta necessario – aggiunge Monia Monni – assicurare la gestione fino al 2023 per usufruire del finanziamento regionale già assicurato. Il 29 agosto ho inviato proposta di accordo al Comune di Orbetello, che prevede il Comune come soggetto attuatore, garantendo tutto il supporto possibile, tecnico, economico e amministrativo. Il Comune ha comunicato la propria indisponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore. Stiamo facendo approfondimenti di natura tecnico-giuridica e contiamo di contattare a breve il Comune con una proposta che lo porti a riconsiderare la propria posizione e arrivare almeno a condividere una quota di responsabilità”.

“Apprezzo la disponibilità e ringrazio l’assessore, mi riservo di leggere attentamente quanto scritto, l’excursus è molto approfondito – ha replicato in Aula il consigliere Ulmi –. Anche il Comune di Orbetello giustamente deve fare la sua parte, sicuramente il pompaggio saranno disponibili a farlo. Speriamo che vada tutto a buon fine. Per l’ambiente della Maremma la laguna è fondamentale”.