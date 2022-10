Laboratorio, babydance, truccabimbi: è Halloween a Aurelia Antica Shopping Center

Domenica 30 ottobre il centro commerciale celebra una delle ricorrenze più amate dai bambini



Grosseto: Il centro commerciale Aurelia Antica celebra Halloween con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L'appuntamento è per domenica 30 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 in galleria con una serie di eventi aperti a tutti, cui sarà possibile partecipare gratuitamente.

Ci sarà da divertirsi con un laboratorio per mettere alla prova la propria creatività una baby-dance scatenata e un classico truccabimbi per mascherarsi con trucco e parrucco. Il tutto con la partecipazione di animatori e operatori professionisti. Ecco il programma del pomeriggio. Al laboratorio “Una zucca da paura” i bambini avranno a disposizione un vasetto da animare con stencil e piccole decorazioni, naturalmente in tema Halloween: un po' di terra, un seme, uno spaventapasseri, una storia di paura, e la magia sarà compiuta.

Così i bambini potranno portarsi a casa una pianticella di zucca con uno spaventapasseri degno del peggiore del Jack-o’-lantern. E sarà anche un'occasione per riflettere sulle meraviglie della natura e nel frattempo giocare con la paura. Con la “Thriller dance” invece sarà un'animatrice-ballerina a far scatenare i più piccoli al ritmo delle canzoni e dei balli più caratteristici della festa. E per chi vorrà vivere Halloween in pieno, ecco un truccabimbi davvero speciale: “Horror Brutty Show”. Due body painter professioniste saranno a disposizione dei bambini per pettinature strambe e trucco. Tutte le informazioni su Aurelia Antica Shopping Center sono sul sito www.aureliaantica.it.