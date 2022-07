Laboratori didattici per bambini al Museo di Vetulonia

Castiglione della Pescaia: Domani, venerdì 15 luglio, il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia dedica uno spazio speciale ai più piccoli con il laboratorio didattico “I maestri artigiani delle pietre dure”, ispirato ai reperti della mostra evento e in particolare alle cinque preziose gemme cammeo della Collezione Farnese, che sono in prestito dal Mann di Napoli. Durante l’attività, che prenderà il via alle ore 16:00 per concludersi alle 17:30, i bambini scopriranno l’affascinante mondo dei cammei antichi e realizzeranno una personale “gemma” decorata.



L’appuntamento con i più piccoli al MuVet ritorna, negli stessi orari, venerdì 22 luglio con il laboratorio “Tra le danzatrici dell’Antichità”, durante il quale i partecipanti creeranno la loro ghirlanda per muoversi “A tempo di danza”.





Le attività didattiche sono gratuite (età consigliata 6-12 anni), gradita la prenotazione: 0564 927241; mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.