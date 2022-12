Laboratori di Natale al Magma e in biblioteca. Ecco il programma completo

Al Magma e alla Biblioteca Comunale della Ghisa è tempo di Natale e sono tanti gli appuntamenti per le bambine e i bambini.



Follonica: Il primo incontro si terrà lunedì 19 dicembre alle 17 nella biblioteca della Ghisa con “Una lettura speciale”. Si tratta della lettura di un libro a tema natalizio, un laboratorio di scrittura e disegno, per realizzare una lettera dedicata ad una persona speciale. Questo appuntamento è dedicato alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Mercoledì 28 dicembre l'appuntamento è con "Segna il tuo Capodanno!", al museo Magma alle 16.30. Per festeggiare insieme la fine dell'anno si scopriranno aspetti della vita collettiva degli operai attraverso una visita al Magma, come, ad esempio, l'ora del pasto e la mensa. Successivamente, in laboratorio, si potranno realizzare i segnaposto del villaggio fabbrica da poter utilizzare la sera dell'Ultimo dell'Anno. Il laboratorio è per bambini e bambine tra i 5 e i 10 anni.

Venerdì 6 arrivano "La Befana e il carbonaio" al museo Magma alle 16.30. Il carbone è stato importantissimo per le fabbriche perché era la materia prima che forniva energia ai macchinari. Dopo aver scoperto la storia dei carbonai, verranno create delle calze con materiale di recupero. Il laboratorio è per bambine e bambini tra i 4 e 10 anni.

il 14 gennaio alle 10.30 ci saranno le “civiltà a confronto” nella biblioteca della Ghisa. A seguito della lettura del libro "Le Civiltà dei Fiumi", si effettuerà un laboratorio riproducendo la scrittura delle prime civiltà che hanno popolato il vicino oriente e si rifletterà sull'importanza della scrittura nella storia dell'umanità. Il laboratorio è per bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni.

Il 26 gennaio al museo Magma alle 16.30 si terrà "Crea il tuo fido". Che sia un gatto, un cane, uno scoiattolo a un tasso, con la fantasia si potranno creare numerosi animali. Dopo aver visitato la sezione "Arte" del Magma, si effettuerà un laboratorio in cui verranno realizzati degli animali con l'utilizzo di foglie secche e tanta creatività. Il laboratorio è per bambine e bambini tra i 5 e i 10 anni. Infine, giovedì 2 febbraio la biblioteca della Ghisa ospiterà "La dama coraggiosa” alle 17. Si scriverà un nuovo finale, entusiasmante e inaspettato. Il laboratorio è per bambine e bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

I laboratori al Magma hanno un costo di 4 euro, quelli in biblioteca sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni:

MAGMA: 056659027 (dal martedì alla domenica dalle 15:30 alle 19:00) oppure frontoffice@magmafollonica.it.

BIBLIOTECA DELLA GHISA: 0566 59246 (16 – 19 lunedì, martedì, giovedì e venerdì; 9.15 - 12.45 sabato) oppure tramite email biblioteca@comune.follonica.gr.it.